12.06.2019 19:36
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ADIYAMAN Jandarmanın kuruluşunu motosikletle şehir turu yaprak kutladılar

Jandarmanın kuruluşunu motosikletle şehir turu yaprak kutladılarAdıyaman'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü nedeniyle aralarında jandarma ve polislerin de olduğu 60 motosikletli şehir turu yaptı.

Jandarmanın kuruluşunu motosikletle şehir turu yaprak kutladılar
Adıyaman'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü nedeniyle aralarında jandarma ve polislerin de olduğu 60 motosikletli şehir turu yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türk Bayrakları ile süslenen motosikletler, kent turu yaparak Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümümü kutladı. Motosikletli grup adına konuşan Mehmet Alper Ardıç, Burada bulunma amacımız biliyorsunuz ki, Adıyaman huzur kenti olarak biliniyor. Huzur kentinin huzurunu sağlayan jandarmamızın 180'inci kuruluş yıldönümünde destek olmak amacıyla grubumuzla bir sürüş gerçekleştirdik. Jandarmanın 180'inci yıl dönümü hayırlı olsun onlar nasıl bizlerin yanında ise bizlerde onların yanında olduğumu hissettirmek istedik dedi.
Yapılan açıklamanın ardından motosikletli grup dağıldı.ADIYAMAN Jandarmanın kuruluşunu motosikletle şehir turu yaprak kutladılar
Kaynak: DHA
Huzur, Adıyaman, Jandarma, Güncel