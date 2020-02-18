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Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı

Kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktıADIYAMAN'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi.

18.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:58
Kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı
ADIYAMAN'da, mahallede yaşanan internet kesintisini onarmak için bölgeye giden bakım ekipleri, internet kablolarının kesilip, çalındığını belirledi. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, kabloları çaldığı belirlenen 6 çocuğu gözaltına aldı. Olay, öğlenden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Paşa Caddesi'ndeki birçok aboneden internetin kesildiği şikayeti üzerine firma yetkilileri bölgeye bakım ekibi yolladı. Ekipler yaptıkları kontrollerde piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan internet kablolarının kesilip, çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaptığı çalışmalarda kabloları, hareketlerinden şüphelendikleri 6 çocuğun çaldığını tespit etti. Polisten kaçmaya çalışan çocuklar yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman kablo hırsızlığı internet kesilince ortaya çıktı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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