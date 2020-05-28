ADIYAMAN Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı

Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.

28.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:05
Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çelik Apartmanı'nda oturan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan hastanın yaşadığı binadakilere de sağlık taramasından geçirildi. 20 dairenin bulunduğu binadakilerin taramasında 11 kişinin daha koronavirüse yakalandıkları belirlendi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 12 kişinin tedavilerine başlanırken, 9 katlı bina ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararı sonrası binanın girişi şeritle kapatılarak, polis görevlendirdi. Kimsenin girmesine ve çıkmasına izin verilmeyen apartmanda yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı. ADIYAMAN Kahta’da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Son Dakika: TFF, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Interpol’ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya’da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Haberler››Güncel››ADIYAMAN Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:01: Sınava hazırlanan öğrencilere deneme desteği - Haber 17:01: Kolunu üzüm çırpma makinesine sıkıştıran çocuk kurtarıldı - Haber 17:01: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı - Haber 17:01: Çay'da camiler ibadete hazır hale getirildi - Haber 17:01: İsrail, ilhak edeceği Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilere vatandaşlık vermeyecek - Haber 16:38: 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı - Haberler 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 16:25: Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? - Haber 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler 14:16: Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler - Haber