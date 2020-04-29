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ADIYAMAN Kahta'da 2 sokak karantinaya alındı

Kahta'da 2 sokak karantinaya alındıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, koronavirüse yakalanan 2 kişinin yaşadığı 2 sokak karantinaya alındı.

29.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:51
Kahta'da 2 sokak karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, koronavirüse yakalanan 2 kişinin yaşadığı 2 sokak karantinaya alındı.
Kahta'da rahatsızlan 2 vatandaşın kaldırıldıkları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 2 vatandaş, tedaviye alındı. Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 2 hastanın yaşadığı, Turgut Özal Mahallesi 7009 Nolu Sokak ile Girne Mahallesi 6021 Nolu Sokak'ın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararla birlikte 2 sokağın giriş -çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı. ADIYAMAN Kahta’da 2 sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahta, Güncel, Haber

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