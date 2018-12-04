Adıyaman Kahta'da Kadınlar Hem Meslek Öğrenecek, Hem Para Kazanacak

04 Aralık 2018 Salı 12:30



04 Aralık 2018 Salı 12:30

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde beş kurumun ortaklaşa düzenlediği 'Kadının el emeği paraya dönüşüyor' projesi ile isteyen köy kadınları el emeklerinin karşılığında para kazanacak.Kahta Kaymakamlığı, Akıncılar Beldesi belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ve bölgesel Kommagene Gazeteciler Cemiyeti bir araya gelerek köy kadınlarının bütçelerine katkı sunacakları bir proje geliştirdi. Proje ile hem tarihe karışmış el becerileri ortaya çıkacak, hem de kadınlar el emeklerinin karşılığını alacak. Proje ortaklarının temin edeceği malzemeler ile kadınlar ürettikleri ürünleri turistik eşya olarak piyasaya sürecek. Turistlere el, kol çantası, anahtarlık, bere, şal, tişört gibi eşyalar olarak satılacak olan işlenmiş eşyalardan elde edilecek paralar ise köylü kadınlara dağıtılacak. Akıncılar Beldesinde başlatılan projenin zamanla Kahta'nın tüm köylerine yayılması da planlanıyor.