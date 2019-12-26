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Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı

Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:36
'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahta- karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Esendere köyü yakınlarında Bedir Layık (38) idaresindeki 63 VB 878 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen sürücüsü öğrenilemeyen 20 B 7135 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Layık ile minibüste bulunan Mustafa Çiftçi (52) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı 2 yaralı

Diyarbakır, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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