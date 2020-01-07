Adıyaman kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kahta
'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahta- Siverek
karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erol Kaplan (24) yönetimindeki 34 LL 0707 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Furkan Zencirci (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.