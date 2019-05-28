ADIYAMAN KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 3 YARALI

Kaynak: DHA

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sanayi Sitesi kavşağında Yakup Işık (42) yönetimindeki 02 AAP 033 plakalı otomobil ile Rıfat Çabas'ın (41) kullandığı 02 AAP 106 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mahmut Mert Aladağ, yaralandı.Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yakup Işık, ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi.