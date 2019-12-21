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Adıyaman kahta'nın son semercisi

Kahta'nın son semercisiAdıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Aziz Güngörmez (70), 50 yıldır baba mesleği semerciliği yapıyor.

21.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:51
'nın son semercisi
'ın Kahta ilçesinde yaşayan Aziz Güngörmez (70), 50 yıldır baba mesleği semerciliği yapıyor. Güngörmez, ilçedeki son semerci olarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Teknolojinin yaygınlaşması ve semere olan ihtiyacın yok olmasıyla, Kahta'da bir zamanlar sayıları 20 olan semerciler, tek tek kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yarım asırdır babadan kalma semerciliği yapmaya devam eden ilçedeki son semerci Aziz Güngörmez, mesleğin kendisinden sonra ilçede tarihe karışacak olmasına üzülüyor. Semercilikle 8 çocuk büyüten Aziz Güngörmez, babasından öğrendiği 50 yıldır mesleği yaşatmaya çalıştığını belitti. Aziz Güngörmez, Semercilik mesleğim babamdan kalan bir meslek. Eskiden semercilik mesleği güzel bir işti, hayvanlarını vatandaşlar semerciler çarşına getirirlerdi. Çırak yoktu, sadece ben ve babam çalışırdık. Havyalar çoktu, araba az olduğundan dolayı işlerimiz çok iyiydi, ama şimdi arabaların çok olmasında dolayı sadece köylerden belirli kişiler gelip semer yaptırıyor. Eski zamanlarda ayda 10-15 adet semer yapardık, şimdi kimse kalmadı. Sadece biz kaldık. , taksi, traktör bir şey yokken çok kıymetli bir meslekti. Biz o zamanlar işlerimizi yetiştiremezdik. Şimdi her şey makineleşince biz de geride kaldık. Semercilik işini yapan 20 dükkandan sadece ben kaldım, ben de babamı mesleğimi ayakta tutabilmek için çabalıyorum şeklinde konuştu.
Adıyaman kahta'nın son semercisi

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Kaynak: DHA


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