ADIYAMAN Kahvehanede internetten okey dönemi

Kahvehanede internetten okey dönemiADIYAMAN'da, normalleşme adımları kapsamında kahvehaneler dün açıldı.

02.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:30
Kahvehanede internetten okey dönemi
ADIYAMAN'da, normalleşme adımları kapsamında kahvehaneler dün açıldı. Yasak olduğu için okey taşları ve iskambil kağıtları ile oyun oynayamayan müşteriler, internet üzerinde açtıkları uygulama ile sanal okey oynadı.
Koronavirüs önlemlerinde normalleşme adımlarının başlamasıyla kahvehaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Masalara oturan kişi sayısının azaltılması ve okey ile iskambil oyunlarının yasak olduğu kahvehanelere gelenler, çay içip sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet etti. Adıyaman'da bir kahvehane de ise uzun süredir birbirlerini göremeyen okey arkadaşları, oyunu akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama üzerinden oynamaya başladı. Okey ıstakalarına akıllı telefonlarını yerleştiren müşteriler, kendi aralarında sanal oyun oynayarak çay içti.
'VİRÜS BİTENE KADAR BU ŞEKİLDE OLACAK'
Temassız bir şekilde sanal ortamda oyun oynattıklarını belirten iş yeri sahibi Mehmet Tekin, "Allah herkese yardım etsin. Esnafın işleri iyi değil, bizde böyle bir uygulama başlattık. İnşallah başarılı oluruz. Bununda ne kadar olumlu katkı sağlayacağını da tabii ki bilemiyoruz. Virüsten dolayı kimse kimsenin yanına yaklaşamıyor ve birbirimizin yanına bile oturamıyoruz. O yüzden mesafemizi koruyarak, maskelerimizi takarak böyle bir şey yaptık ve temasız bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Çünkü hayat artık sanal alem olmuş. Bunu da artık işletmemize taşımayı uygun gördük. Virüs bitene kadar bu şekilde olacak. Hep beraber sosyal mesafeyi koruyup, oyunumuzu oynayacağız. Eskiden taşlarla okey oynuyorduk. Şimdi yasak olduğu için bizde cep telefonlarımızdan sanal okey oynamaya karar verdik. 4 kişi aynı odada okeyimizi oynadık. Normal okey ile sanal okey arasında pek fark yok, sadece taşları biz ellimize alıp atmıyoruz" dedi.
'TAŞ ÇALAMIYORUZ'
Virüs nedeniyle aktivitelerini sanal ortamda sürdürdüklerini belirten Mahmut Vural ise, "Sonuçta bir sosyal aktivitemiz var onu da dijital ortamda idare ediyoruz. Virüsten dolayı normal taşlarla okey oynayamıyoruz. Arkadaşlar ile bu şekilde bir aktivite oluşturduk. Biz de okeyi sosyal alemde bir oda içerisinde oynamaya devam ediyoruz. Normal okeyle sanal okey arasında çok fark var. En azından taş çalamıyoruz, birbirimizin eline bakamıyoruz. Sanal okey de gayet zevkli" diyerek, herkese tavsiye ettiklerini söyledi. ADIYAMAN Kahvehanede internetten okey dönemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Haber

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