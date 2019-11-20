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Adıyaman kaldırım taşlarını çalarken yakalandı

Kaldırım taşlarını çalarken yakalandıAdıyaman'da belediyenin kaldırımları yenilemek için bıraktığı kaldırım taşlarını otomobile yükleyerek çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

20.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:01
Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı
'da belediyenin kaldırımları yenilemek için bıraktığı kaldırım taşlarını otomobile yükleyerek çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Sümerevler Mahallesinde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezinde kaldırımları yenilemek için belirli bölgelere bırakılan kaldırım taşlarının çalındığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaldırım taşlarını çalmakta kullanılan otomobilin M.D.'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı araştırmada M.D.'yi başka bir bölgede otomobile kaldırım taşı yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce çalınan kaldırım taşları ise şüphelinin evinin bahçesinde bulunarak belediye ekiplerine teslim edildi. , M.D.'yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.
Adıyaman kaldırım taşlarını çalarken yakalandı

Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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