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Adıyaman Kavşaklarında düzenleme

Adıyaman'da yaşanan trafik sorununa çözüm olması için projeleri bir bir hayata geçirmeye hazırlanan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki kavşaklarda önemli düzenlemeler yapacak.

14.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:12Adıyaman Kavşaklarında düzenleme
'da yaşanan trafik sorununa çözüm olması için projeleri bir bir hayata geçirmeye hazırlanan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki kavşaklarda önemli düzenlemeler yapacak.

Adıyaman Belediyesi, şehrin ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trafik sorununu ortadan kaldıracak projeleri bir bir hayata geçirmeye hazırlanan Adıyaman Belediyesi, bu anlamda daha önce Mahallesi Akkonutlar kavşağında örnek olarak uygulamaya koyduğu akıllı kavşak sistemini şehrin değişik noktalarındaki 6 kavşakta daha uygulayacak.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman'da trafik sorununu minimuma indirmek için kendi görev alanları içerisinde bulunan noktalarda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirterek, "Bunun için ilk olarak şehir merkezinde bulunan toplam 38 kavşakta düzenlemeye gideceğiz. Bu kavşakların 6 tanesinde, daha önce pilot bölge olarak belirlediğimiz ve oldukça olumlu dönüşler aldığımız Karapınar Mahallesi Akkonutlar Kavşağındaki gibi akıllı kavşak sistemini hayata geçireceğiz. Işıksız, akıllı kavşak çalışmalarına en kısa sürede başlamayı planlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Karapınar, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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