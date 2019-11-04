Haberler » Güncel » Adıyaman kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında

Adıyaman kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında

Kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasındaAdıyaman'da, Abdullah P., yolda karşılaştığı husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

04.11.2019 21:49
Kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında
Adıyaman'da, Abdullah P., yolda karşılaştığı husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah P., yürürken ismi öğrenilemeyen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınbiraderi ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kayınbirader, üzerindeki tabancayı çekip, Abdullah P.'yi bacağından vurdu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Abdullah P.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralı tedaviye alınırken, kaçan kayınbirader polis tarafından aranıyor.
Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adıyaman kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:40 Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
22:35 Türkiye-Kore ilişkileri
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
22:02 WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
21:50 Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
21:34 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler
21:10 2020 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 zam geliyor! İşte kalem kalem ayrıntılar
4.11.2019 22:41:35