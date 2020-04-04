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ADIYAMAN Kayıp engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

Kayıp engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldıADIYAMAN'da, 24 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) bulmak için yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

04.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:34
Kayıp engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı
ADIYAMAN'da, 24 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) bulmak için yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.
Merkeze bağlı Akhisar köyünde 10 Mart günü evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma köyde görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Taşdak'ın son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisini alan jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışması Göksu Çayı Şanlıurfa il sınırına kadar yapılmasına rağmen sonuç alınamadı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köy kırsalında drone ve kadavra köpeği kullanılarak da yapılan arama çalışması sonuçsuz kaldı. Aramalar 24'üncü günde sonlandırıldı. Taceddin Taşdak'ın bulunması için jandarma ekipleri tarafından soruşturma sürdürüldüğü öğrenildi. ADIYAMAN Kayıp engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Akhisar, Güncel

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ADIYAMAN Kayıp engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı
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