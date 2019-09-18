Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİAdana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.

18.09.2019 19:25
Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)
CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze töreninde Çelik'in tabutuna kapanan anne Sabiha ve baba Sadık Çelik, uzun süre gözyaşı döktü. Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
KARDEŞİ 47 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İbrahim Çelik'in küçük kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik de 2 Ağustos günü, market işleten Murat Çekiç tarafından öldürülmüştü. 47 gün arayla 2 çocuğunu kaybeden aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.
Adıyaman kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

Adli Tıp Kurumu, İbrahim Çelik, Adıyaman, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:04 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
22:04 Hatay'da pamuk yüklü kamyon alev aldı
22:02 AP Başkanı Sassoli, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
22:00 Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek
22:00 Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
22:00 18. Filmekimi, 4 Ekim'de başlayacak
22:00 Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı