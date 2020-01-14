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Adıyaman kendisini evin tavanına astı

Kendisini evin tavanına astıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

14.01.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:58
Kendisini evin tavanına astı
ADIYAMAN'ın ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Kemal Erkenekli'den bir süredir alamayan yakınları eve geldi ancak kapıyı açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca Erkenekli'yi evin salonunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Erkenekli'nin hayatını kaybettiği belirledi. Erkenekli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman kendisini evin tavanına astı

Fatih Mahallesi, Gölbaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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