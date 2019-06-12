Adıyaman Kent Konseyine yeni yüzler aday

Kaynak: İHA

Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığına aday olan Zeynal Abidin Şenlik ve beraberindeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın açıklaması yaptı.Toplumun çeşitli kesimlerinin bir araya gelerek demokratik ve kapsayıcı bir yapı ile kentin yönetişimine katkı sunmak için Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, yürütme kurulunu oluşturan sivil toplum kuruluşu başkanlarını basına tanıttı.22 Haziran tarihinde yapılacak olan Kent Konseyi genel kurulu ilanı ve işleyiş ile ilgili hukuki ve işleyişe aykırı olduğuna vurgu yapan Zeynal Abidin şenlik, bu genel kurul ile ilgili hukuki haklarını saklı tuttuklarını vurguladı.Şenlik, "Kent Konseyi Yönetmeliğinde genel kurulun ilk toplantısının belediye başkanının çağrısı ile toplanacağı açıkça belirtilmektedir. Ancak buna rağmen Kent Konseyi seçimleri bir önceki Kent Konseyi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.Bu da yönetmeliğe aykırıdır. Ayrıca Kent Konseyi Başkanlığı seçimlere katılması için herhangi bir STK'ya seçim tebligatı göndermemiş kendilerine yakın olan bazı STK'lardan dilekçe karşılığında genel kurul delegesi ismi talebinde bulunmuş bu da seçimlerin eşit, adaletli ve şeffaflık ilkesine aykırıdır. Gazeteye verilen ilanda yönetmeliğe aykırı bir şekilde verilmiştir" dedi.Zeynal Abidin Şenlik, oy kullanmak isteyen ve temsiliyetin en üst seviyeye çıkması için tüm sivil toplum kuruluşlarını genel kurula davet ederek, "İlimizdeki tüm aktif derneklerin,sendikaların, odaların, vakıfların seçimlere katılabilmek genel kurul üyesi olabilmek için 18 Haziran tarihine kadar Kent Konseyi Başkanlığına başvuru yapması gerekiyor.Kent konseyinin daha fazla faal hale getirip proje üreten bir yapıya kavuşmayı amaçlıyoruz. Yönetişim bir tarafın diğerleri yönetmesinden ziyade, karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu bir ilişkiler bütününü ifade eder ve birlikte yönetmek anlamına gelir. Bizler Yürütme kurulundaki değerli STK temsilcileri ile Katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verilebilir ve adil bir yaklaşımla karşılıklı etkileşime dayalı yönetişim anlayışı ile kent konseyi başkanlığına ve yürütme kuruluna adayız. Burada esas olan karşılıklı çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamaktır. Bu anlamda ilimizdeki tüm STK' ların temsil edildiği bir kent konseyini oluşturma arzusundayız.Adıyaman Belediyesi ile birlikte Adıyaman sivil toplum örgütlerinin ve kent konseyine iştirak sağlayan diğer kurumlar ile Adıyaman Belediyesini birlikte ve etkileşerek faaliyetler yapmak istiyoruz. STK'lar adına öneri ve tavsiyelerde bulunmak, yapılacak faaliyetlerde destek olmak ve kentimiz için projeler üreterek daha güzel, katılımcı, bir Adıyaman için benim ve yürütme kuruluna aday olan arkadaşlarımızın da katkılarımızın olabileceğini düşünüyoruz.Mevcut Kent Konseyimiz şimdiye kadar yapmış olduğu faaliyetlerde pek bir varlık gösterememiş, elinden geleni yapmaya çalışmış vasat bir durum sergileşmiştir. Fakat bizim amacımız daha etkin, daha faal faaliyetler yapan ve projeler üretip hayata geçiren ve tüm STK'ları kucaklayan ve temsil eden bir kent konseyi yapılanmasını sağlamaktır.Kent Konseyi seçimini kazanırsak belediye ve kent konseyi arasında güçlü bir bağ kurup kentin hak ve hukukunu korumaya yönelik diğer STK'larımız ile birlikte ortak aklın mevcut belediyeye aktarılmasını sağlamaya çalışacağız. Adıyaman'ımız için iyi olan gelişmeleri desteklemek ve başarılı iller arasında yer almasını sağlamak amacımızdır. Kent konseyi şehrimizin STK'ların ortak aklıdır.Burada katılımın yüksek olduğu,ortak aklın hakim olduğu ve tüm STK'ların temsil edildiği bir yapının oluşması gerekir. Bu ortak akıl Belediye yönetimi ile uyumlu hale getirilirse büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır" diye konuştu.Adıyaman Down Sendromlular Derneği Zeynel Abidin Şenlik'in başkanlığındaki yürütme kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:"İbrahim Bağcı (Adıyaman Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), Abdurrahman Şahin (Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), Mekki Tekin (Adıyaman Halk Eğitim Merkezi GSK Derneği), Yeşim Çelik Süzer (Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği), Erdal Yaprak (Ticaret ve Sanayi Odası), Salih Gültopluyan (Adıyaman Çölyak Derneği), Hikmet Yüksel (Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği), Rıza Tanrıverdi (Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi), Gülsüm Öncel (Beyazay Derneği Adıyaman Şubesi), Handan Karaaslan (Adıyaman Kültür Turizm Sanat Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Yaşatma ve Tanıtım Derneği), Gülşah Boy (Adıyaman Genç Gönüllüler Derneği), Veysel Uslu (Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası), Nihat Yılmaz (Ziraat Mühendisleri Odası), Ahmet Arslantaş (Geleceğe Umutlu Bakanlar Derneği)" - ADIYAMAN