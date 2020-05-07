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Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyor

Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyorADIYAMAN'da, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından jandarma ekipleri hem havadan hem de karadan bölgeyi ablukaya alarak operasyona devam ediyor.

07.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:03
Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyor
ADIYAMAN'da, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından jandarma ekipleri hem havadan hem de karadan bölgeyi ablukaya alarak operasyona devam ediyor.
Merkeze bağlı Koru köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından jandarma ekipleri bölgeyi hem havadan drone ve SİHA'lar ile hem de karadan zırhlı araçlarla ablukaya alarak başka terörist olma ihtimaline karşı operasyonu sürdürüyor.
Bölgeye giren sivil araçları da kontrol eden ekipler, denetimlere aralıksız olarak devam ediyor. Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Adıyaman, Güncel, Haber

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