05.07.2019 18:07
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ADIYAMAN Kızılay, Çelikhan'da kan bağışı standı açtı

Kızılay, Çelikhan'da kan bağışı standı açtıAdıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Türk Kızılay kan bağışı için standı açtı.

Kızılay, Çelikhan'da kan bağışı standı açtı
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Türk Kızılay kan bağışı için standı açtı.
Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ'nda katıldığı kampanya büyük ilgi gördü.
Türk Kızılay Cumhuriyet Meydanında açtığı standa vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdiler. Kan bağışının yeterli seviyelerde olmasından dolayı Türk Kızılay vatandaşlara teşekkür etti.
14'üncü kez kan bağışında bulunan Kadir Güzel, şu sözleri sarf ettiÖncelikle beni bu madalya ile onurlandıran Türk Kızılaya teşekkür ediyorum. Kan bağışı her vatandaşın vermesi gereken bir sorumluluktur. Hepimizin kana ihtiyacı bir gün olabilir. Vücudumuzun bir organı nasıl rahatsız olduğunda bedenimizin tümü rahatsız oluyorsa kan ihtiyacı olanlara karşıda aynı rahatsızlığı duymamız lazım. Bu bilinçle hepimizin kan bağışında bulunması lazım dedi. ADIYAMAN Kızılay, Çelikhan'da kan bağışı standı açtı
Kaynak: DHA
Çelikhan, Kızılay, Güncel

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