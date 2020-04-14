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ADIYAMAN Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındıADIYAMAN'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:34
Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı
ADIYAMAN'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Kavga, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Birbirleriyle tekme tokat kavga eden taraflar, ihbarla gelen polisler tarafından engellendi. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından polis, kavgaya karışan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. ADIYAMAN Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, kavga, Güncel
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