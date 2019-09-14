Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralıADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

14.09.2019 22:37
Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı
ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 Yeni eğitim öğretim yılında kahvaltı etkinliğinde buluştular
12:19 Samandağ'da hortum
12:19 "Bahçemde büyük bir kertenkele var" ihbarı, iguananın yeni evine kavuşmasını sağladı
12:19 Doğu'da sağanak yağış etkili olacak
12:18 Baza ve çekmecedeki uyuşturucuyu "Roket" buldu
12:17 Dha yurt bülteni-5
12:16 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı Ankara'da