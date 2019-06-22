22.06.2019 16:11
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ADIYAMAN Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar

ADIYAMAN Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılarAdıyaman'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

ADIYAMAN Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar
Adıyaman 'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.ADIYAMAN Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar
Kaynak: DHA
Adıyaman , Güncel

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