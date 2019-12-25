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Adıyaman lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı

Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralıADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.

25.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:51
Lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı
ADIYAMAN'da, Suriyelilerin işlettiği lokantada bulunan düdüklü tencerenin patlamasıyla iş yeri sahibi ve kızı yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Nebil Şabalut'a (42) ait olan lokantada sabah saatlerinde çorba yapıldığı sırada düdüklü tencere patladı. Patlama iş yerinde hasara yol açarken Nebil Şabalut ile yanında bulunan kızı Ruba Şabalut yaralandı. Yaralanan baba ile kızı çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman lokantada düdüklü tencere patladı 2 yaralı

Suriye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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