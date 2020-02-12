Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman- Malatya karayolu yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.



Adıyaman-Malatya karayolu, Erkenek Tüneli mevkiinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüler uyarıldı. Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar temizleme çalışmalarının ardından karayolu ulaşıma açılacak. Yolun şuan çift yönlü ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. - ADIYAMAN