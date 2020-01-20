Haberler » Güncel » Adıyaman marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı - Haber

Adıyaman marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.

20.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:40
Marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı
ADIYAMAN'ın ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, önceki gece Mahallesi'nde meydana geldi. saatlerinde işlettiği markete gelen Hasan Kalkan, işyerine girildiğini farkedince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.
SATMAK İSTERKEN YAKALANDI
Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler akşam saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya büfeye gelen Ahmet K.'nın elinde bulunan sigaraları satmak istediğini öğrendi. Büfeye gelen ekipler Ahmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ahmet K.'nin işyerine sigara satmak isterken işyeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Adıyaman marketten çaldığı sigaraları satmak isterken yakalandı

Yenikent, Sabah, Besni, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:32  Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
02:32  Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
01:31  Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
01:28  Antalya meral akşener, antalya'da
01:18  Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
21.01.2020 02:34:29