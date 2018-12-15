Adıyaman Merkezli 3 İldeki Fuhuş Operasyonu

Adıyaman
merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri tarafından, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla Adıyaman, Gaziantep
ve Antalya
'da gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S, M.Ö, S.İ, M.İ. ve Z.K. tutuklandı. Diğer zanlılar N.A. ve A.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman merkezli 3 ilde, 11 Aralık
'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 kişi gözaltına alınmış, 45 kişiye idari para cezası uygulanmıştı.
Antalya,Adıyaman
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:52