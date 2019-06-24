24.06.2019 16:09
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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adıyaman, Kahramanmaraş , Adana , İstanbul , Elazığ , Gümüşhane ve Mardin 'de eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve aralarında esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 12 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir zanlının ise adliyede ifadesi devam ediyor.
Bu arada firar olan 2 örgüt üyesi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
18 Haziran'da Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.
Kaynak: AA
Adıyaman , Güncel

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