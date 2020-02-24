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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adıyaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.Ç.T, Z.K, D.K, M.B.B, Z.Y, M.A, C.A, S.E, A.D, M.S, A.A. ve R.K. gözaltına alındı.
ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç.T. ve D.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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