Adıyaman Merkezli Fuhuş Operasyonu

11 Aralık 2018 Salı 15:50



11 Aralık 2018 Salı 15:50

Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Adıyaman merkez ve Kahta ilçesi ile Gaziantep ve Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.E.A, N.A, M.S, M.Ö, S.İ. ve Z.K. gözaltına alındı.Operasyon kapsamında 45 kişiye de idari para cezası uygulandı. Mağdur 6 kadının ise ifadelerine başvuruldu.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.