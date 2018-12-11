Adıyaman Merkezli Fuhuş Operasyonu

Adıyaman
merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman merkez ve Kahta
ilçesi ile Gaziantep
ve Antalya
'nın Alanya
ilçesinde, 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.E.A, N.A, M.S, M.Ö, S.İ. ve Z.K. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 45 kişiye de idari para cezası uygulandı. Mağdur 6 kadının ise ifadelerine başvuruldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
11 Aralık 2018 Salı 17:20