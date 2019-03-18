Adıyaman Merkezli Terör Operasyonu

Adıyaman
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma özel harekat timlerinin desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Adıyaman merkez, Çelikhan
ilçesi ile Malatya
ve Gaziantep
'teki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
PKK, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA