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ADIYAMAN-Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralıADIYAMAN'da, minibüs ile çanpışan motosikletin sürücüsü Abubekir Atlamaz yaralandı.

12.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:35ADIYAMAN-Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Minibüsle motosiklet çarpıştı 1 yaralı

ADIYAMAN'da, minibüs ile çanpışan motosikletin sürücüsü Abubekir Atlamaz yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Çelik idaresindeki 02 M 0299 plakalı minibüs ile Abubekir Atlamaz yönetimindeki 02 AU 649 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Abubekir Atlamaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Atlamaz'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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Kaynak: DHA

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