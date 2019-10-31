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Adıyaman-motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosiklet hırsızlığı kameradaAdıyaman'da bir site içerisinde park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

31.10.2019 15:26
Motosiklet hırsızlığı kamerada
Adıyaman'da bir site içerisinde park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık olayı sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde yaşandı. Fatih Doğan'a ait plakasız motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Doğan, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman-motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosiklet, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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