ADIYAMAN MOTOSİKLETLE İLE BİSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ADIYAMAN'da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi
'nde meydana geldi.
Muhammed Yaşarın kullandığı bisiklet ile Mehmet Emin yönetimindeki 27 HT 854 plakalı motosikletin çarpıştı. Kazada Muhammed Yaşar, Mehmet Emin ve motosikletin arkasında bulunan Erdal Gözel yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü.Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Yeşilyurt Mahallesi
, Güncel