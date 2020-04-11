Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

11.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:34
Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu
Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.
Taşçı, Yenipınar Camisi'nden 20 ortaokul ve lise öğrencisine ulaşarak, "Koronavirüs ile mücadelede Müslümanca duruş" adlı sohbet düzenledi.
Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet eden gençlerle telefon üzerinden görüntülü olarak sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bugün ilk kez gençlerle sohbet başlattıklarını ifade eden Taşcı, karantinanın devam ettiği süre boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini bildirdi.
Koronavirüsün en kısa sürede bitmesi temennisinde bulunan Mehmet Taşçı, "Gençleri evlerinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların evlerini kütüphane, cami ve mescit haline getirmeleri için bir ve beraber olmaya çalışacağız. Kalplerimiz gençlerimiz ile beraberdir." dedi.
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Taşcı, şunları kaydetti:
"Özellikle sigara ve alkol kullanan kardeşlerimizin acilen bırakması gerekiyor. Dinimiz bu iki şeyi yasaklamıştır. Uzmanlar da sigara ve alkol kullananların virüs ile mücadelede diğer insanlardan yüzde 15 daha fazla bu virüse açık olduklarını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca sigara ve alkolü bırakmak için en iyi dönemin bu dönem olduğunu ifade ediyor. Kardeşlerimden bu iki illeti bırakmalarını önemle rica ediyorum."
10'uncu sınıf öğrencisi Erdoğan Taş da koronavirüs nedeniyle sohbetlerini görüntülü olarak gerçekleştirdiklerini ve keyif aldıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Taşçı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Adıyaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Beyoğlu’nda polise ateş açan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda polise ateş açan saldırgan, hastanede öldü
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Haberler
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Haber 00:26: Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı - Haber 00:26: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine... - Haber 00:21: Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi - Haber 00:20: Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor - Haber 23:45: Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı - Magazin 23:14: Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber