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Adıyaman Müzesi'ne geçen yıl 27 bin kişi ziyaret etti

Adıyaman Müzesi'ni geçen yıl yaklşık 27 bin kişi ziyaret etti.

10.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:34Adıyaman Müzesi'ne geçen yıl 27 bin kişi ziyaret etti
Adıyaman Müzesi'ni geçen yıl yaklşık 27 bin kişi ziyaret etti.
Çeşitli dönemlere ait çok sayıda eserin bulunduğu müzede, ilçesinde bulunarak Müze Müdürlüğü bahçesine taşınan kaya parçası üzerindeki Roma dönemine tarihlenen "Veda sahnesi" de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kaya parçası üzerindeki kadın ve erkeğin tokalaşmasını gösteren kabartmayı inceleyen ziyaretçiler, burada fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, müzeyi 2019 yılında yaklaşık 27 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.
Ziyaretçilerden Burhan Işık, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, Kahta ilçesinde bulunan kaya parçası üzerindeki kabartmayı görmek için geldiğini söyledi.

Güzel bir eser olduğunu ifade eden Işık, "Kabartmalı taşta tokalaşma sahnesi bulunuyor. Bu eserin Müze Müdürlüğünde sergilenmesi güzel oldu. Tokalaşma sahnesi ilgimi çekti." dedi.
Kahta ilçesine bağlı Tütenocak köyünde bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki kaya parçası üzerinde kadın ve erkek figürleri el sıkışır şekilde tasvir edilmiş, bunun ölen eşlerden birisi için veda sahnesi olduğu belirtilmişti.

Adıyaman Müzesi, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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