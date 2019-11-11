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Adıyaman nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralı

Nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı görmeye giden ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

11.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:59Adıyaman nemrut yolunda otomobil devrildi 6 yaralı
yolunda otomobil devrildi 6 yaralı
Adıyaman'ın ilçesindeki Nemrut Dağı'nı görmeye giden ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nemrut Dağı yolunda meydana geldi. Mehmet Doğan'ın kullandığı 02 KA 477 plakalı otomobil, tarihi Arsemia Kalesi yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Sevgi (35), kardeşi Mahmut (33), çocukları Busenur (14), Beyaznur (3) ve Halil Doğan (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nemrut Dağı, Nemrut, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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