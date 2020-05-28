Adıyaman normalleşme sürecine hazır

Adıyaman Belediyesi, olası bir normalleşme süreci kapsamında il genelindeki tüm ibadethanelerde, taziye evlerinde ve cem evlerinde temizlik gerçekleştirdi.

Adıyaman normalleşme sürecine hazır
28.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:55
Adıyaman Belediyesi, olası bir normalleşme süreci kapsamında il genelindeki tüm ibadethanelerde, taziye evlerinde ve cem evlerinde temizlik gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele de üstün gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte başlayacak olan normalleşme sürecine de aynı tempoda hazır.

Normalleşme süreci kapsamında ilerleyen günlerde yeniden açılması beklenen il genelindeki tüm cami, Kur'an-ı Kerim kursu, cem evi, taziye evlerinde temizlik çalışması gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda temizliğin yanında dezenfekte işlemi de gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, korona virüsten önce il merkezindeki ibadethanelerde rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını korona virüs sonrası başlayacak olan normalleşme süreci kapsamında bir kez daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yetkililer, "Temizlik işleri müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ibadethane temizleme aracımızla il merkezindeki tüm cami, Kur'an-ı Kerim kursları, cem evi ve taziye evlerinde temizlik çalışması yaptık" diye konuştu.

Yapılan temizlik çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bir an önce korona virüs tehdidinin sona ermesini ve bu mekanlarda yeniden buluşmayı dileyerek, temizlik çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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