Haberler » Güncel » Adıyaman otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi - Haber

Adıyaman otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdiADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi.

28.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:02
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi
ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi. Hastanın fenalaştığı anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Dün akşam yaşanan olayda, 02 FH 181 plakalı halk otobüsüne binen Erdal Kolu, aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine sürücü Zeynal Abidin Öztekin, otobüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Son hızla, kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Erdal Kolu, hastaneye yetiştirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği Kolu'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Adıyaman otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi

Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:46 Genç Parti'den Cem Uzan açıklaması
17:46 "Özel Yetenek Sınavı" raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
17:46 Dereye devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
17:45 Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
17:42 Terörden temizlenen bölgeler için güvenlik çalıştayı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
20:50 Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
19:35 Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım
28.11.2019 17:48:09