ADIYAMAN Otomobil aynasında çıkan uyuşturucuya 2 gözaltı

Otomobil aynasında çıkan uyuşturucuya 2 gözaltıADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yan ayna kapaklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

30.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:44
Otomobil aynasında çıkan uyuşturucuya 2 gözaltı
ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yan ayna kapaklarına gizlemiş uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada yan aynaların arka kapakların içerisine gizlenmiş 30 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler E.G. ve M.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. ADIYAMAN Otomobil aynasında çıkan uyuşturucuya 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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