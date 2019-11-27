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Adıyaman otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandıAdıyaman'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.

27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:30
Otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı
'da, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü O.Ö. (17), yaralandı.
Kaza, dün akşam Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz O.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, O.Ö. yaralandı. Ö.Ö., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman otomobil bahçe duvarına çarptı; 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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