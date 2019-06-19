ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı

Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde hareket halindeki otomobil yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü.
Olay, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi
'nde meydana geldi. Mehmet Sait
Bozan kullandığı 34 JP 2215 plakalı otomobil ile ilerlerken bir anda yolda oluşan çukara düştü. Sol ön lastiği çukura takılan otomobil Bozan'ın tüm çabalarına rağmen çukurdan çıkamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken yola giren aracı kurtardı. Otomobilde hasar meydana geldi.