Haberler» Güncel» Haber

ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıAdıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

17.08.2019 18:34
ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Orhan yönetimindeki 34 ZV 6593 otomobil ile Yunus Çelik idaresindeki 02 AP 284 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri Çelik'i, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:01   Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
19:01   Meteorolojiden yarın için kuvvetli sağanak uyarısı
19:01   Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
19:00   Bakan Ersoy'dan Kapalıçarşı'da aşırı yağış açıklaması
18:59   Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulundu
18:57   Yalova'daki kazada Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetti
18:55   Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı