01.07.2019 09:45
Haberler » Güncel » Haber

ADIYAMAN Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralıAdıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 Ölü , 1 yaralı
Adıyaman'da Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi Öldü , 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan yönetimindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik'in (23) kullandığı 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.ADIYAMAN Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
adıyaman , ölü , öldü , otomobil , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:13 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
10:13 Adana'da torbacı operasyonu
10:13 Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava...
10:12 Kırkağaç'ın kadın marangozu
10:12 Ankas kongreye gidiyor
10:11 Meteris meydanı ve Saatçi Hoca Caddesinde elektrik hatları yeraltına alınıyor
10:11 Doç. Dr Onur Köksal: "Ekonomiden etkilenen esnafın rahata kavuşması için istihdam projelerine...