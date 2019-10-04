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Adıyaman-otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralıAdıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

04.10.2019 14:58
Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Birisik yöntemindeki 44 BH 554 otomobil ile Ramazan Ergül'ün kullandığı 02 HF 710 plakalı motosiklet çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücü Ramazan Ergül yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman-otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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