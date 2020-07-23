ADIYAMAN Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Esra Bilgiç yönetimindeki 02 FT 717 plakalı otomobil ile Yunus Emre Aslan'ın kullandığı 02 FZ 937 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Bilgiç ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre Aslan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.