ADIYAMAN Otomobil orta refüje çarpıp takla attı 1 yaralı

Otomobil orta refüje çarpıp takla attı 1 yaralı
Adıyaman'da kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı ilerleyen Hasan Ulum yönetimindeki 34 EZT 54 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü Hasan Ulum yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ulum'u Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Hasan Ulum'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Güncel
Kaynak: DHA