Haberler» Güncel» Haber

ADIYAMAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI

Adıyaman'a bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi.

11.08.2019 11:15
ADIYAMAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI
Adıyaman'a bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Mersin'den kente gelen ailenin içinde bulunduğu Murat Şahin yönetimindeki 01 SP 027 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Murat Şahin ile yanındaki Muhammed, Mustafa ve Kadriye Şahin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ADIYAMAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
13:26   KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
13:25   "Batı Karadeniz'in Efes'i": Prusias ad Hypium Antik Kenti
13:22   ADANA TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
13:22   ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
13:20   Kestane dalını sepete dönüştüren usta eller zamana direniyor
13:20   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu