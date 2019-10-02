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Adıyaman otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Nihat K., ağır yaralandı.

02.10.2019 10:39
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Nihat K., ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Beytullah Elçi yönetimindeki 02 AAV 326 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat K.'ye çarptı. Kazada Nihat K., ağır yaralandı. Nihat K., çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nihat K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Beytullah Elçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralandı

Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

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