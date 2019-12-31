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Adıyaman otomobilin çarptığı direk devrildi, sürücü yaralandı

Otomobilin çarptığı direk devrildi, sürücü yaralandıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkar ve refüjdeki direğe çarparak devrilmesine neden olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

31.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:11
Otomobilin çarptığı direk devrildi, sürücü yaralandı
'ın ilçesinde kontrolden çıkar ve refüjdeki direğe çarparak devrilmesine neden olan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ekrem Yanak, kullandığı 02 HR 901 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada direk devrilirken otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman otomobilin çarptığı direk devrildi, sürücü yaralandı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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